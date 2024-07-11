خلال يونيو.. وزارة الصناعة تنفذ 449 جولة رقابية على المواقع التعدينية وتنذر 764 مخالفًا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر يونيو الماضي شملت 116 جولة على المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و104 جولات في منطقة الرياض، و56 جولة في منطقة المدينة المنورة، و38 جولة في منطقة عسير، و34 جولة في منطقة تبوك، و32 جولة في منطقة نجران، إضافة إلى 18 جولة على المواقع التعدينية في كل من منطقة جازان ومكة المكرمة، و15 جولة في منطقة القصيم، و9 جولات في منطقة الجوف، كما شملت 7 جولات في منطقة حائل، وجولة واحدة في منطقتي الباحة والحدود الشمالية.