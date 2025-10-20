كأول جهة في القطاع غير الربحي تحصل على مستوى الاعتراف 2025 ...المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) تكرم جمعية إنسان

كرّمت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان " ضمن الجهات الرائدة عالمياً في تطبيق التميز المؤسسي بعد حصولها على شهادة مستوى الاعتراف EFQM ضمن قائمة المؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز المنظمة للأداء المستدام لعام 2025 الذي عقد في أسبانيا خلال الفترة ( 15 ـ 16 ) أكتوبر الجاري . ويأتي هذا التكريم تقديرًا لدور الجمعية الريادي في تطبيق معايير التميّز المؤسسي والجودة الشاملة، وجهودها المستمرة في تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
حيث تعد إنسان المنظمة الغير ربحية الوحيدة بالمملكة الحاصلة على مستوى الاعتراف لإصدار 2025 ويعكس هذا الإنجاز التزام جمعية “إنسان” برؤية نوعية ترتكز على الإنسان أولًا، وتؤكد سعيها الدائم إلى توظيف أفضل الممارسات العالمية في خدمة الأيتام والأرامل، ضمن منظومة مؤسسية متكاملة تُجسّد قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
وأكد أ. محمد المحارب المدير العام لجمعية إنسان أن هذا التكريم يُعد ثمرة رحلة طويلة من العمل المؤسسي الممنهج، الذي انطلق من رؤية طموحة تضع الإنسان في قلب التحول والتطوير، مستندة إلى قيم الريادة والمسؤولية المجتمعية. ويمثل حافزًا لمواصلة مسيرة التطوير والتحول نحو التميز المؤسسي،.
مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل وفق خطط استراتيجية مستدامة تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة والأثر.
وقال “نفخر بهذا التكريم الذي يمثل تتويجًا لجهود الجمعية وشركائها وداعميها في مختلف الفروع والمحافظات، وهو في الوقت ذاته محطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التميز والابتكار في خدمة الأيتام والأرامل.
لقد تبنّت الجمعية منذ تأسيسها نهجًا يقوم على التحسين المستمر، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنموية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في التنمية الوطنية”.
وأضاف المحارب أن جمعية “إنسان” تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مضاعفة الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الأداء والشفافية، بما يعكس ريادتها في مجال رعاية الأيتام بالمملكة والمنطقة