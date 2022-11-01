"أدير العقارية" تطرح أرض "ألماسة" إحدى أبرز فرص الاستثمار العقاري في الرياض للبيع في مزاد علني

تطرح شركة "أدير العقارية" أرض "ألماسة" إحدى أبرز فرص الاستثمار العقاري في الرياض؛ للبيع في مزاد علني يُقام في قاعة نيارة للاحتفالات والمؤتمرات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022م.
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أرض "ألماسة" التي تمتد على مساحة مثالية تبلغ أكثر من 115 ألف مترٍ مربعٍ، تمثل كنزًا ثمينًا لمن سيحظى بتملكها، فهي تتمتع بمزايا ومقومات استثمارية نموذجية منحتها القيمة العالية، أبرزها الموقع الاستراتيجي الفريد في "حي الرائد" غرب مدينة الرياض، الذي يحظى بتصميم عصري، وبناء حديث، ومرافق وخدمات متكاملة، وبنية تحتية قوية، علاوةً على وقوع الأرض بين أهم طريقين في العاصمة، هما: طريق الملك خالد، وطريق الملك عبد الله، اللذان ساهما في تعزيز قيمتها وتأكيد مكانتها.
وأضاف آل سعد: تتميز الأرض بسهولة الوصول إليها عبر شبكة من الطرق والشوارع الحديثة أبرزها "طريق العروبة"، التي تربطها بالأحياء النموذجية القريبة منها (السفارات، الخزامى، النخيل، الرحمانية، المحمدية)، وتصل بها إلى أهم معالم الرياض الحيوية (بوليفارد الرياض، حديقة الملك سلمان، مركز الملك عبد الله المالي، برج المملكة، قصر اليمامة، مشروع بوابة الدرعية، مجمع يو ووك).
كما تحظى الأرض بقربها من مجمع ليسن فالي، وجامعة الملك سعود، ومجاورتها لمول جوهرة الرياض الذي سيشكل بعد الانتهاء منه وجهة استثنائية للتسوق، ترفع من قيمة المكان وتعزز من حيويته ونشاطه ليكون الوجهة الأفضل لتتألق فيها أهم المشروعات متعددة الاستخدام في قلب العاصمة.
وبيَّن آل سعد، بأن الاستثمار في الرياض اليوم، لا يضاهيه أي استثمار آخر، فالعاصمة تسير بخطى واثقة لتكون واحدة من أكبر10 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وتنشط فيها مشروعات استثنائية في مختلف قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية، مما جعلها محط أنظار كبار المستثمرين حول العالم، وساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة لكل من يتطلع للاستثمار العقاري في العاصمة. كل ذلك يجعل من أرض "ألماسة" في الرياض درة فرص العاصمة، والمكان الأمثل لبناء المستقبل وتحقيق الأحلام.