"أدير العقارية" تطرح أرض "ألماسة" إحدى أبرز فرص الاستثمار العقاري في الرياض للبيع في مزاد علني

وبيَّن آل سعد، بأن الاستثمار في الرياض اليوم، لا يضاهيه أي استثمار آخر، فالعاصمة تسير بخطى واثقة لتكون واحدة من أكبر10 مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وتنشط فيها مشروعات استثنائية في مختلف قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية، مما جعلها محط أنظار كبار المستثمرين حول العالم، وساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة لكل من يتطلع للاستثمار العقاري في العاصمة. كل ذلك يجعل من أرض "ألماسة" في الرياض درة فرص العاصمة، والمكان الأمثل لبناء المستقبل وتحقيق الأحلام.