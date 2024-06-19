"الإرشاد الزراعي" ينصح بتغطية ورَش ثمار المانجو بمواد حاجبة لحمايتها من أشعة الشمس

نصح "الإرشاد الزراعي" بتغطية ثمار المانجو أو تكييسها ورَشها بمواد تحجب عنها تأثيرات أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، مثل محلول الجير لحمايتها.
وأوضح "الإرشاد الزراعي" أن تأثير التغيرات المناخية على ثمار المانجو أو ما يُسمى "لفحة الشمس"، وخاصة درجات الحرارة العالية، يظهر في شكل بقع بنية جافة عند نقطة اتصال الثمرة بالحامل الثمري، ويتحوّل لون لحم الثمار تحت هذه البقع إلى لون قاتم من البني للأسود، وعند اشتداد الإصابة تسقط الثمرة.
وتابع، أنه يمكن الوقاية من هذه التأثيرات من خلال تكييس الثمار أو تغطيتها؛ لتقليل الأثر غير المناسب لأشعة الشمس، ورَشها بمادةٍ تكسوها وتحجبها عن أشعة الشمس مثل محلول الجير.