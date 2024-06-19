"الإرشاد الزراعي" ينصح بتغطية ورَش ثمار المانجو بمواد حاجبة لحمايتها من أشعة الشمس

وأوضح "الإرشاد الزراعي" أن تأثير التغيرات المناخية على ثمار المانجو أو ما يُسمى "لفحة الشمس"، وخاصة درجات الحرارة العالية، يظهر في شكل بقع بنية جافة عند نقطة اتصال الثمرة بالحامل الثمري، ويتحوّل لون لحم الثمار تحت هذه البقع إلى لون قاتم من البني للأسود، وعند اشتداد الإصابة تسقط الثمرة.