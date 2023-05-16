وزير الداخلية ينقل تحيات "القيادة" للمشاركين في حملة "مكافحة المخدرات": ما زلنا بالبداية والضربات القوية تتواصل

وأكّد الوزير خلال وقوفه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، أن الحملة بدعم وتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله- تحقق، ولله الحمد، نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنها لا تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة، وستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال.