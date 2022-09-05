"جودة الحياة": "911" تُعزز المنظومة الأمنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج "جودة الحياة" خالد بن عبدالله البكر، أهمية تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المنطقة الشرقية التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية، ليكون ثالث المراكز الأمنية التي تُدشّنها وزارة الداخلية، والثاني ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال "البكر": تهدف مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) إلى تعزيز المنظومة الأمنية في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية في الحالات الطارئة؛ لتعزيز سرعة استجابة مختلف القطاعات.
وأضاف: حققت مبادرات البرنامج التي تقوم وزارة الداخلية على تنفيذها تقدماً مهماً، توج بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمركز (911) في المنطقة الشرقية، ويجري التوسع لافتتاح مراكز أخرى في عدد من مناطق المملكة.
وتابع: نعمل مع وزارة الداخلية لتكون المنظومة الأمنية مواكبة للتطورات التي وضعت أسسها رؤية المملكة 2030، ليكون الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار هو الأساس الذي تُبنى عليه إنجازات مختلف القطاعات، وذلك بتحقيق أعلى المعايير الأمنية التي تتميز بها المملكة بفضل الله عز وجل واهتمام القيادة بكل ما من شأنه حفظ الأمن والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة لجميع السكان في مناطق المملكة كافة.