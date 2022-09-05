"جودة الحياة": "911" تُعزز المنظومة الأمنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وتابع: نعمل مع وزارة الداخلية لتكون المنظومة الأمنية مواكبة للتطورات التي وضعت أسسها رؤية المملكة 2030، ليكون الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار هو الأساس الذي تُبنى عليه إنجازات مختلف القطاعات، وذلك بتحقيق أعلى المعايير الأمنية التي تتميز بها المملكة بفضل الله عز وجل واهتمام القيادة بكل ما من شأنه حفظ الأمن والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة لجميع السكان في مناطق المملكة كافة.