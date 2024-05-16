اكشف الارتفاع بالجهاز.. "الغذاء والدواء" تعرّف بنسب الضغط الطبيعية والشديدة

وأضافت: "في حالة ارتفاع الضغط الدموي يكون ضغط الدم الانقباضي بين 139-130 وضغط الدم الانبساطي بين 89-80، في حين يكون ضغط الدم الانقباضي أعلى من 140 وضغط الدم الانبساطي أعلى من 90 في حالة الضغط الدموي "شدید"".