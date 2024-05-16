اكشف الارتفاع بالجهاز.. "الغذاء والدواء" تعرّف بنسب الضغط الطبيعية والشديدة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن قياس مستوى ضغط الدم باستخدام الجهاز يساعد في متابعة وتحديد نسبة إصابتك به، كاشفة تقديراتها الرقمية لحالاته المختلفة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن قياس ضغط الدم باستخدام الجهاز الطبي المناسب هو الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم.
وعن نسب ومستوى ضغط الدم الطبيعي، أبانت "الغذاء والدواء" أن مستوى الضغط الطبيعي يكون ضغط الدم الانقباضي فيه أقل من 120، وضغط الدم الانبساطي أقل من 80.
وأشارت إلى أن مرحلة "ما قبل ارتفاع الضغط" يكون فيها ضغط الدم الانقباضي بين 129-120 وضغط الدم الانبساطي أقل من 80.
وأضافت: "في حالة ارتفاع الضغط الدموي يكون ضغط الدم الانقباضي بين 139-130 وضغط الدم الانبساطي بين 89-80، في حين يكون ضغط الدم الانقباضي أعلى من 140 وضغط الدم الانبساطي أعلى من 90 في حالة الضغط الدموي "شدید"".