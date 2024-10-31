"العنوان العقارية" تحقق نجاحًا لافتًا في مزاد "واثر" الهجين

وقد تم بيع جميع الفرص العقارية المعروضة، والتي تنوعت بين أراض سكنية وتجارية، مجمعًا سكنيًا، وفيلا فاخرة في كل من الدمام، الخبر، والقطيف. وتميزت هذه العقارات بمواقعها الاستراتيجية ومساحاتها المتنوعة وإمكانياتها الاستثمارية الواعدة، مما ساهم في جذب اهتمام كبير من قبل المشاركين في المزاد.