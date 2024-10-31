"العنوان العقارية" تحقق نجاحًا لافتًا في مزاد "واثر" الهجين

حقق مزاد "واثر" الهجين الذي نظمته "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية، نجاحًا كبيرًا في بيع 4 فرص عقارية متميزة في أهم مدن المنطقة الشرقية.
أقيم المزاد يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، حضوريًا في فندق هوليداي إن كورنيش الخُبر، وإلكترونيًا عبر المنصة السعودية للمزادات، وشهد مشاركة الكترونية وحضورية نوعية من المستثمرين والراغبين في اقتناء العقارات المميزة.
وقد تم بيع جميع الفرص العقارية المعروضة، والتي تنوعت بين أراض سكنية وتجارية، مجمعًا سكنيًا، وفيلا فاخرة في كل من الدمام، الخبر، والقطيف. وتميزت هذه العقارات بمواقعها الاستراتيجية ومساحاتها المتنوعة وإمكانياتها الاستثمارية الواعدة، مما ساهم في جذب اهتمام كبير من قبل المشاركين في المزاد.
وقد أعرب القائمون على المزاد عن سعادتهم بالنجاح الذي حققه، مؤكدين على أهمية مثل هذه المزادات في تنشيط السوق العقاري وتوفير فرص استثمارية مميزة للمواطنين والمستثمرين.
ومن الجدير بالذكر أن العنوان العقارية ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات العقارية لعملائها، وتسعى دائمًا إلى توفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السوق.