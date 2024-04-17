"الحقيل" يشهد انطلاق ملتقى الأعمال السعودي-الإسباني في مدريد.. ويلتقي نائبة رئيس الوزراء

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين السعودية وإسبانيا على مدى أكثر من سبعة عقود حققت الكثير من المخرجات الإيجابية التي انعكس أثرها على التنمية والاستثمار، وتطوير الخدمات، ومن ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه.. لافتًا إلى أن السعودية وإسبانيا تشهدان نهضة تنموية متسارعة، وتطورًا ملموسًا على الأصعدة كافة؛ الأمر الذي يجعل من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بينهما محفزًا وجاذبًا.