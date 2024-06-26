"التعاون الإسلامي" تحتضن الندوة الدولية حول القدس الاثنين المقبل في مقرها بجدة

ويتضمن برنامج الندوة الدولية - 2024 حول القدس، جلسة افتتاحية يلقي خلالها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والأمم المتحدة؛ ورئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف؛ عددًا من الكلمات، كما سيتم، في الوقت نفسه، تنظيم جلسة نقاش حول "القدس في ظل الحرب على غزة: تحديات السلام والأمن في المنطقة وخارجها" بمشاركة أربعة خبراء من مدينة القدس.