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الرياض.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيمين روجا أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

الرياض.. "مكافحة المخدرات" تقبض على مقيمين روجا أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الرياض لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
تنظيم التداول الطبي
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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