"المسند": مخرجات الأرصاد العربية دون مستوى معرفة وتقييم التقلبات الجوية

وأضاف: الحل هو أن يُشترط في من يعمل في دوائر الأحوال الجوية العربية أن يتحلى بـ 4 خصائص هي "التخصص المهني الدقيق، الخبرة العلمية والعملية والميدانية، دقة المتابعة لتقلبات الحالة الجوية، والشغف، وحبه للعلم والعمل".