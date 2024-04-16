"المسند": مخرجات الأرصاد العربية دون مستوى معرفة وتقييم التقلبات الجوية

اعتبر أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن مخرجات الأرصاد العربية دون مستوى معرفة وتقييم التقلبات الجوية والتحذير منها على الوجه الصحيح.
وقال "المسند": إمّا أن تُعلق الدراسة والشمس بازغة والسماء صافية كما حصل تكراراً ومرارًا، أو لا تعلق الدراسة ولا العمل وفي الأفق حالة مطرية جارفة عاتية.
وأضاف: الحل هو أن يُشترط في من يعمل في دوائر الأحوال الجوية العربية أن يتحلى بـ 4 خصائص هي "التخصص المهني الدقيق، الخبرة العلمية والعملية والميدانية، دقة المتابعة لتقلبات الحالة الجوية، والشغف، وحبه للعلم والعمل".