"تجارة الطائف" تواصل حملاتها الميدانية بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر في بيانات سابقة أن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص داخل المملكة يُعد جريمة يُعاقب عليها نظامًا، مؤكدًا أن هذه المخالفة تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة بيئة الأعمال وتضر بالاقتصاد الوطني.