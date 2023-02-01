جمعية العناية بمساجد الطرق تشرف على صيانة ونظافة ١٦٣ مسجدًا

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعم العمل الخيري.