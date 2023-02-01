جمعية العناية بمساجد الطرق تشرف على صيانة ونظافة ١٦٣ مسجدًا

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعم العمل الخيري.
وأثنى سماحته على جهود جمعية العناية بمساجد الطرق؛ جاء ذلك خلال استقبال سماحته في مكتبه بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بمساجد الطرق فهد بن أحمد الصالح والوفد المرافق.
واستعرض "الصالح" أمام سماحة المفتي ما قامت به الجمعية من أعمال وأنشطة ومشاريع وإنجازات وبرامج.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تُشرف على صيانة ونظافة ١٦٣ مسجدًا، وأكملت بناء ٣١ مسجدًا و١٨ مسجدًا تحت الإنشاء.