أخي الحاج؛ يُسمح بحمل بطاريات الليثيوم التي تشغل الأجهزة الإلكترونية في حقائب اليد المحمولة على متن الطائرات فقط.#نصائح_للمسافرين #خدمتكم_شرف #يسر_وطمأنينة



Dear pilgrim; lithium batteries powering electronic devices are only allowed in carry-on bags on board. pic.twitter.com/YTEQtPf3Mr