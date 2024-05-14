لماذا نزال حلبة النار هو الأهم في عالم الملاكمة على الإطلاق

تكمن أهمية النزال المرتقب يوم السبت المقبل على "حلبة النار" في "المملكة أرينا" بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوزيك، في تسجيل الفائز نفسه كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ 4 أحزمة عالمية، كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظًا على سجل خالٍ من الهزائم