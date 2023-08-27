مفتي مصر: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تسجل لوحة مشرقة من العناية بالقرآن

وأشاد في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة، التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح فعاليات المسابقة وذلك بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقة حيث ساهمت تلك الجهود في تميزها على مدى دوراتها السابقة، وتنوع المشاركات فيها من مختلف أقطار العالم الإسلامي، حتى صارت الجائزة تجمعاً فريداً لحفظة كتاب الله .