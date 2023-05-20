شاهد "كنز مكة" يثير التساؤلات.. وباحث يكشف طبيعته وفي أي دولة يتواجد

وتعليقًا على تلك التساؤلات، كشف الدكتور علاء الدين الشومري، الباحث في مركز أبحاث المسكوكات الإسلامية بألمانيا؛ أن "الكنز المكتشف في الحرم المكي من مكة المكرمة هو محفوظ في المكتبة الوطنية في باريس، وليس في متحف اللوفر في أبوظبي"، مشيرًا إلى وجود مقال صغير حول هذا الكنز، ويقدر فقط بـ40 دينارًا من هذا الكنز، وهو غير موصوف حتى الآن".