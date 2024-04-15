تزامنًا مع العاصفة.. انقطاع الكهرباء في شقراء 4 مرات.. والظلام يخيم على عدد من الأحياء

ساد ظلام دامس عددًا من أحياء محافظة شقراء ومراكزها؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي تكرر 4 مرات خلال هذه الليلة.
وتسبب انقطاع الكهرباء في لجوء الأهالي إلى شراء المصابيح والشموع، واستخدام كشافات أجهزة الجوال للإضاءة.
وقال أحد المتضررين من انقطاع الكهرباء: "كل ما هو مخزن بالثلاجات من مواد غذائية وأدوية بحاجة إلى التبريد، وانقطاع الكهرباء يؤثر على جودتها، وربما يتسبب في إلحاق الضرر بها، فيما عانى المرضى وكبار السن من انقطاع الكهرباء لتعطل الأجهزة التي يحتاجون إليها".
وأضاف: "زاد من المعاناة أن انقطاع التيار الكهرباء جاء متزامنًا مع الرياح القوية المحملة بأطنان من الأتربة، التي تسببت في تفاقم حالات المرضى الذين يعانون أمراضًا تنفسية".
وتابع: "انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يتسبب دائمًا في تلف الثلاجات والمولدات والأجهزة الكهربائية، سواء المنزلية أو الزراعية؛ ما يُحمّل المشترك خسائر مالية كبيرة".
يُذكر أن شركة الكهرباء أرسلت رسائل اعتذار، تقول فيها: "مشتركنا العزيز، بسبب عطل طارئ في الشبكة الكهربائية تأثرت الخدمة لحسابك رقم... ويعمل فريقنا لإصلاحه بأسرع وقت ممكن. نقدر لك تفهُّمك".