تزامنًا مع العاصفة.. انقطاع الكهرباء في شقراء 4 مرات.. والظلام يخيم على عدد من الأحياء

وقال أحد المتضررين من انقطاع الكهرباء: "كل ما هو مخزن بالثلاجات من مواد غذائية وأدوية بحاجة إلى التبريد، وانقطاع الكهرباء يؤثر على جودتها، وربما يتسبب في إلحاق الضرر بها، فيما عانى المرضى وكبار السن من انقطاع الكهرباء لتعطل الأجهزة التي يحتاجون إليها".