الحرب على الفساد.. ترحيب واسع بمعاقبة 14 شركة إسمنت لحماية السوق من الاحتكار

وحرصت المملكة وهي تجري عمليات إصلاح الاقتصاد على حماية المستهلك وتحصين السوق من أي مظاهر غير نظامية كالتستر والاحتكار وما شاكل هذه الممارسات، وهذا يعكس التزام المملكة بتحقيق مضامين المنافسة المشروعة، فحماية المستهلك هدف إستراتيجي مهم، وهذا لا يكون دون رقابة صارمة على المواد والسلع من الجهات المناط بها متابعة التسعيرات والتأكد من عدم وجود جرائم احتكارية وحماية العدالة والنزاهة.