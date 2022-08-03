"رئاسة الحرمين" تمكّن المعتمرين من الاستفادة من التطبيقات الرقمية في أداء مناسكهم

فّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر منصات تطبيقات الحرمين الشريفين مجموعة من التطبيقات الرقمية الذكية التي تميزت بعددٍ من الخدمات والمزايا، منها: (سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرّك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي).
وأوضح مدير إدارة التطبيقات الرقمية المهندس مصعب السبيعي، أنه من هذه التطبيقات: تطبيق (الحرمين) وتطبيق (لوامع الأذكار).
وأشار السبيعي، إلى أن تطبيق (الحرمين) يحتوي على عددٍ من المميزات تهم قاصد الحرمين ويجمع صفة ومناسك العمرة، ومنها: الإحرام، طواف القدوم، الصلاة خلف مقام إبراهيم، ماء زمزم، السعي بين الصفا والمروة، وأخيراً الحلق والتحلل من الإحرام، ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته.
أما تطبيق (لوامع الأذكار)، فيجمع: الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيقات، وأجهزة وأنظمة (الآيفون، والأندرويد).
ولفت وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، المهندس وسام بن محمد مقادمي، إلى أن هذه التطبيقات جاءت بتوجيهات كريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خدمة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) في تسخير التقانة، والتطبيقات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.