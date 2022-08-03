"رئاسة الحرمين" تمكّن المعتمرين من الاستفادة من التطبيقات الرقمية في أداء مناسكهم

وأشار السبيعي، إلى أن تطبيق (الحرمين) يحتوي على عددٍ من المميزات تهم قاصد الحرمين ويجمع صفة ومناسك العمرة، ومنها: الإحرام، طواف القدوم، الصلاة خلف مقام إبراهيم، ماء زمزم، السعي بين الصفا والمروة، وأخيراً الحلق والتحلل من الإحرام، ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل مبسط ومختصر يسهل التنقل في محتوياته.