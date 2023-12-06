الرياض وموسكو.. تنسيق عالٍ في ملفّ النفط ووساطة سعودية في "الأزمة الأوكرانية"

واستطاعت الوساطة السعودية بين موسكو وكييف، إطلاق سراح 10 أجانب اعتقلتهم روسيا في أوكرانيا، كما أعربت المملكة في أكثر من فرصة عن موقفها الداعم لحلّ الأزمة بطريقة سلمية، ما بلوره تأكيد ولي العهد في مارس الماضي، بقوله: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدّة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حلّ الأزمة سياسيًّا، بما يسهم في تحقيق الأمن".