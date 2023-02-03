المملكة.. 7 أماكن مقترحة للمكشات يوم الجمعة

أكّد فريق التنبؤات في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن الطقس سيكون مستقراً بشكل عام في مناطق المملكة كافة خلال يوم الجمعة.
إذاً فالأجواء ستكون مميزة ومُناسبة لعُشاق البر والرحلات البرية والمكشات؛ لقضاء أجمل الأوقات في هدوء البراري، ونحن بدورنا نقترح عليكم هذه المواقع:
-جبال نايلات الشامخة غرب حائل، حيث الجلسة الهادئة وجمال الطبيعة.
-بحيرة الأصفر في الأحساء.. واحة مائية في عمق الصحراء.
-صحراء النفود الكبير.. حيث الكثبان الرملية الناعمة وأحافير لفيلة عملاقة وطيور جارحة.
-جبال أجا وسلمى.. جبال أرجوانية وعُيون مائية وأودية جافة ساحرة.
-نفود العرقانة ورمالها الذهبية المحمرة.. الوجهة السياحية الأبرز لعشاق المكشات في الشمال.
-نفود القوز موقع إسلام الصحابي كعب بن زهير ومكان كتابة قصيدة البردة.
-نفود الجبة.. البحرية المائية الضخمة التي جفت على مر السنين.