"عبدالملك": الاتفاقُ السعودي - الإيراني نقلةٌ حقيقية ومؤشرات السلام في اليمن إيجابية

وحول التأثير الذي لعبه الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية على الملف اليمني؛ قال "عبد الملك": إن الاتفاق يمثل نقلة حقيقية، ولكن علينا أن ننتظر حتى نشعر بتأثير ذلك على أرض الواقع اليمني حتى يمكننا أن نتحدّث بشكل واقعي عن سلام مستدام؛ حيث كان نهج إيران هو دعم الاضطرابات والجماعات المسلّحة؛ وهو ما انعكس في اليمن على دعم جماعة إرهابية منفلتة بالسلاح والوقود والقدرات المادية؛ الأمر الذي تسبّب في الكثير من التداعيات السلبية داخل اليمن، بينما نهج المملكة العربية السعودية يركّز على استقرار المنطقة ودعم الدول ماديًّا وسياسيًّا لتحافظ على الأمن والاستقرار؛ ولذلك فقد تعاطينا بإيجابية مع الأشقّاء في المملكة العربية السعودية، ونثق بدورهم كوسيط، كما أن الإخوة في سلطنة عمان لديهم علاقات جيدة مع الحوثيين، وقد لعبوا دورًا كبيرًا في تسهيل الاتصالات معهم، لكن ما زال هناك الكثير من النقاط التي لم يُجِبْ عنها الحوثيون أو يماطلون في الإجابة عنها.