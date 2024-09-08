مستشفى بيش العام تنقذ شابًا عشرينيًا تعرض لحادث خلال عمله

يذكر أن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية مكون من: قائد الفريق استشاري الجراحة العامة البروفيسور محمد سليم سيد، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور أحمد فتحي، واستشارية التخدير الدكتورة سميرة شريفي، وأخصائي التخدير الدكتور عمر لورو، وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق خليفة، وطاقم تمريض مكون من الممرض لاحق دلاك، والممرضة طيف، والممرض أيمن عطية، وبإشراف مباشر من المدير الطبي بالمستشفى الدكتور محمد سليمان.