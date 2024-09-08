مستشفى بيش العام تنقذ شابًا عشرينيًا تعرض لحادث خلال عمله

تمكن فريق طبي بمستشفى بيش العام، بتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة شاب عشريني، تعرض لحادث في مقر عمله، ما أدى لإصابة شديدة في الوجه والفكين ونزيف حاد بالفم.
وذكرت إدارة المستشفى، بأن المصاب حضر لقسم الطوارئ نتيجة تعرضه لحادث سير، وكان يعاني من إصابة شديدة في الوجه والفكين ونزيف حاد في الفم.
وأضافت، أنه على الفور قام أطباء الطوارئ والأسنان والجراحة العامة بتقييم الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقرروا إجراء عملية جراحية عاجلة.
وتابع: في قسم العمليات اعتمد فريق التخدير خطة للحفاظ على التنفس الطبيعي لتجنب ارتجاع الدم إلى مجرى الهواء والاختناق، وتم تحديد موقع النزف في الشريان الحويصلي السفلي وإيقافه، ولله الحمد، وغادر المصاب المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأوضح أن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم نخبة أطباء من جميع التخصصات لهم خبرة عالية في التعامل مع حالات الحوادث والحالات الطارئ باحترافية وتنسيق عالي فيما بينهم.
يذكر أن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية مكون من: قائد الفريق استشاري الجراحة العامة البروفيسور محمد سليم سيد، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور أحمد فتحي، واستشارية التخدير الدكتورة سميرة شريفي، وأخصائي التخدير الدكتور عمر لورو، وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق خليفة، وطاقم تمريض مكون من الممرض لاحق دلاك، والممرضة طيف، والممرض أيمن عطية، وبإشراف مباشر من المدير الطبي بالمستشفى الدكتور محمد سليمان.