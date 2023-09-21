"الوطنية للإسكان" تطلق مشروع دارة سدايم.. ثالث مشاريعها في شهر سبتمبر والـ 40 خلال عام 2023

وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتوفّر أكثر من 8,500 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، والتي تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع استراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.