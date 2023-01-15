بلومبيرغ: طيران ناس يعتزم الحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين.. لتعزيز نموه خارج السعودية

وأكد المهنا أن طيران ناس ضاعف من أرقامه في الأداء والتشغيل خلال العام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021، مسجلاً زيادة بنسبة 91% في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين على رحلات طيران ناس إلى 8.7 مليون مسافر خلال 2022، فيما بلغ عدد الرحلات 66 ألف رحلة، بزيادة تبلغ 45% كما نمت السعة المقعدية بنسبة 46%، بعد نجاحنا في زيادة حجم أسطول طيران ناس ليبلغ العدد الإجمالي 43 طائرة. لافتاُ إلى عزم الشركة أن تكون ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران اقتصادي في العالم بعدما تقدمت في سبتمبر الماضي إلى قائمة أفضل عشر شركات طيران من فئتها بحسب تصنيف سكاي تراكس المعيار الأهم عالمياً في صناعة الطيران.