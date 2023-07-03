"أراض منوعة وفلل"..فرص تطلقها "زد للمزادات" بـ"مزاد الرؤية في الرياض والعمارية

ويحتوي المزاد كذلك على أرض زراعية في العمارية على مساحة 10.044 الف متر مربع ، وفيلا سكنية في حي المصيف بمساحة 638 متر مربع تبعد عن طريق الدائري الشمالي 2 كم وطريق الملك عبدالعزيز 2 كم ومركز الملك عبدالله المالي 7 كم .