"أراض منوعة وفلل"..فرص تطلقها "زد للمزادات" بـ"مزاد الرؤية في الرياض والعمارية

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية عن طرحها مزاد " الرؤية " في مدينة الرياض والعمارية الذي يحتوي على أراضي زراعية وسكنية وفلل مميزة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال.
وتقرر طرح أرض زراعية على اربعة شوارع بمساحة 48 ألف متر مربع في العمارية ، بموقع مميز وتبعد عن طريق الملك خالد 24 كم
ويحتوي المزاد كذلك على أرض زراعية في العمارية على مساحة 10.044 الف متر مربع ، وفيلا سكنية في حي المصيف بمساحة 638 متر مربع تبعد عن طريق الدائري الشمالي 2 كم وطريق الملك عبدالعزيز 2 كم ومركز الملك عبدالله المالي 7 كم .
ويطرح المزاد كذلك أرض بمساحة 900 متر مربع في حي النرجس تبعد عن طريق عثمان بن عفان 600 متر وطريق الإمام سعود بن عبدالله بن جلوي 1 كم .
وأوضحت الشركة مجموعة من الشروط للدخول في المزاد بإمكان الراغبين بالمشاركة الدخول على النشرة التسويقية للإطلاع عليها
واوضح المدير العام لشركة زد للمزادات العقارية الاستاذ " عبدالله بن ناصر الناصر " أن المزاد سيعقد يوم الخميس بتاريخ 6 / 7 /2023 عند الساعة الرابعة عصراً في فندق هوليدي إن الإزدهار ويقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وبقرار من محكمة التنفيذ
وذكر أن زد للمزادات العقارية من الشركات الرائدة بإقامة وتنظيم المزادات العقارية وتمتلك خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاماً .
للاستفسارات: 0509977226 - 920013667
او زيارة حساب زد للمزادات العقارية في تويتر