"دار وإعمار" تسجل مشاركة ناجحة في معرض "سيتي سكيب العالمي" وتوقع اتفاقيات تمويلية مع جهات محلية

اختتمت شركة "دار وإعمار"، مشاركتها الاستثنائية في أكبر معرض عقاريّ على مستوى العالم "سيتي سكيب العالمي"، الذي رفد، خلال أيام تشغيله من 10- 13 سبتمبر، آلاف الزوارِ من 170 دولة حول العالم، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بِملهم، تحت شعار "لِبناء مسكن المستقبل"؛ حيث برزت شركة "دار وإعمار" من بين مئات الجهات العارضة، بِطرحها واستعراضها منتجات عقاريةً آنيةً ومستقبليةً، خُطِّطَت لِتعزيز المعروض السكني والتجاري بِالمملكة، بِهندسةٍ ذات طابعٍ عمرانيٍّ نوعيّ، ومواصفاتٍ مستدامةٍ وعصرية؛ إذ ضمَّنت الشركة عددًا منها في شراكاتها المُوقّعة مع جهاتٍ تمويليةٍ محليةٍ متعددة القنوات.
وبهذه المناسبة، هنَّأ الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" أسامة الخنيزي، ممثلي القطاع العقاري في المملكة؛ لِنجاح معرض "سيتي سكيب العالمي"؛ حيث توجَّهت الأنظار هذا العام لِمدينة الرياض، وابتكارات العقار المحليَّة التي تزخر بها العاصمة ومُدن المملكة، ومواصفاتها التي ترقى لِرؤية المملكة التحوُّلية 2030؛ الأمر الذي عكس تعاون جهات القطاعَين العام والخاص في النهوض بِمستقبل الإسكان بِالمملكة، وإسهاماتهم البارزة في رسم مشهدٍ حضريّ مُزهِر ومُستدام لِجوانب القطاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، عبر منح مكوِّنات المجتمع المحلي فضاءاتٍ عمرانيةً ذات مواصفاتٍ عالمية، منها أحدث مشاريع شركة "دار وإعمار" المُعلن عنها في المعرض، "تالا السيف"، و"One North"، علاوة على مشروع "مجتمع الفرسان" الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الأسر السعودية الراغبة في الانتفاع بالتخفيض المُقدَّم من "الشركة الوطنية للإسكان"، بِقيمة 50,000 ريال سعودي.
وواصل "الخنيزي": "أعطتنا فرصة المشاركة في المعرض منح عددٍ كبيرٍ من الأسر السعودية مسكنها الأول؛ حيث سيكون منتفعو فِلل "مجتمع الفرسان" على موعدٍ بِمعروض سكني مميَّز في شمال شرق العاصمة، هُندِسَ وشُطِّبَ وفق معايير الفخامة والاستدامة والجودة العالمية، في مساحاته ونماذجه الإسكانية المتعددة، وسنواصل منح المجتمع المحلي، بيئات حيوية وإبداعية مماثلة في مشروعنا الإسكاني الجديد "تالا السيف"، ومشروعنا التجاري النوعي "One North"، المُخطّط لاحتضان الشركات المتوسطة والكبيرة الباحثة عن مكاتب تجارية، ومساحات عملٍ مرنةٍ مبنيةٍ في فضاءٍ عمرانيّ يُطبّق مفهوم أنسنة المُدن بِشمال مدينة الرياض؛ حيث ترفد مساحته البالغة 105,000 متر مربع، ساحات تجارية وممرات خالية من السيارات". وأكمل "الخنيزي": "يسعدني الإعلان عن توقيعنا اتفاقيات تمويلية مع بنوك: "الأهلي"، و"العربي"، و"الراجحي"، و"الجزيرة"، على هامش المعرض؛ الأمر الذي سيُمَكِّن الراغبين في الانتفاع بمعروضات شركة "دار وإعمار"، من اقتنائها بِسعرٍ تنافسيٍّ ومدعومٍ من قنواتٍ تمويليةٍ متعددة".
وستواصل شركة "دار وإعمار" الإسهام في القِطاع العقاري بِضخّ وجهاتٍ تجاريةٍ وإسكانيةٍ ذات طابعٍ عمرانيٍّ مميَّز، وإثراء مشهد الإسكان المحلي بِـ7000 وِحدة سكنية، خلال السنوات الثلاث القادمة، مواصلةً منها مسيرتها في هذا القطاع، منذ إنشائها عام 2007 وحتى اليوم، قدَّمت فيها وحدات إسكانية متنوِّعة؛ مِنها 7000 وحدة تم تطويرها بِالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، في المنطقة الشرقية، ومدن: "الرياض"، و"المدينة"، و"جدة". ويُمكن للمهتمّين بِمتابعة أخبار شركة "دار وإعمار"، متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي @dar_waemmar، وزيارة موقعها الإلكتروني .