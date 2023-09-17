"دار وإعمار" تسجل مشاركة ناجحة في معرض "سيتي سكيب العالمي" وتوقع اتفاقيات تمويلية مع جهات محلية

وبهذه المناسبة، هنَّأ الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" أسامة الخنيزي، ممثلي القطاع العقاري في المملكة؛ لِنجاح معرض "سيتي سكيب العالمي"؛ حيث توجَّهت الأنظار هذا العام لِمدينة الرياض، وابتكارات العقار المحليَّة التي تزخر بها العاصمة ومُدن المملكة، ومواصفاتها التي ترقى لِرؤية المملكة التحوُّلية 2030؛ الأمر الذي عكس تعاون جهات القطاعَين العام والخاص في النهوض بِمستقبل الإسكان بِالمملكة، وإسهاماتهم البارزة في رسم مشهدٍ حضريّ مُزهِر ومُستدام لِجوانب القطاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، عبر منح مكوِّنات المجتمع المحلي فضاءاتٍ عمرانيةً ذات مواصفاتٍ عالمية، منها أحدث مشاريع شركة "دار وإعمار" المُعلن عنها في المعرض، "تالا السيف"، و"One North"، علاوة على مشروع "مجتمع الفرسان" الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الأسر السعودية الراغبة في الانتفاع بالتخفيض المُقدَّم من "الشركة الوطنية للإسكان"، بِقيمة 50,000 ريال سعودي.