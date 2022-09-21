ديوان المظالم: أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمة إيداع وتبادل المذكرات عبر "معين"

ويولي ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وعبر فريق متخصص في تطوير منصة "معين" الرقمية، اهتمامًا بالغًا بمتابعة وقياس أرقام وإحصائيات المنصة وخدماتها؛ بهدف الاستفادة منها في تقييم أداء الخدمات الإلكترونية عبر المنصة وضبط جودة الأداء.