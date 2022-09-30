أغذيه ومشروبات مجهولة المصدر.. "حراج المعيصم" كثافة عددية ونشاط للباعة الجائلين

يشهد حراج المعيصم كثافة عددية تزامناً مع إجازة يوم الجمعة مما يجعله موقعاً خصباً لنشاط الباعة الجائلين رغم الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة، حيث يقوم هؤلاء الباعة ببيع مشروبات حارة وباردة بالإضافة إلى بعض المأكولات في ظروف لا تطبق أقل اشتراطات السلامة.