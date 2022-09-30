أغذيه ومشروبات مجهولة المصدر.. "حراج المعيصم" كثافة عددية ونشاط للباعة الجائلين

يشهد حراج المعيصم كثافة عددية تزامناً مع إجازة يوم الجمعة مما يجعله موقعاً خصباً لنشاط الباعة الجائلين رغم الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة، حيث يقوم هؤلاء الباعة ببيع مشروبات حارة وباردة بالإضافة إلى بعض المأكولات في ظروف لا تطبق أقل اشتراطات السلامة.
وتفصيلاً، وثقت "سبق" جانباً من تلك المخالفات والتي حرص أصحابها على اختيار مواقع تمكنهم من الهرب حال ملاحظتهم للجهات ذات العلاقة.
وتنوعت المخالفات بين استغلال أطفال لبيع المياه والتي قد تكون خزنت في ظروف غير صحية بالإضافة إلى بيع مكسرات مجهولة المصدر ومشروبات بأنواعها الحار والبارد.
ولم يخل الموقع من بيع العسل المشروط بحسب البائع الذي يؤكد على صحة وسلامة بضاعته وأنها مشروطة ولا يوجد بها غش.
وتخصصت إحدى الجاليات في بيع "القورو" باعتباره نبتة صحية تساعد في خفض معدل السكر وتمد الجسم بالطاقة حسب تعبيرهم.