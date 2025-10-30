القوات الجوية تواصل مناورات "رماح النصر 25-2" لتعزيز الجاهزية والتكامل العملياتي

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية تنفيذ مناورات تمرين "رماح النصر 25-2" في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بمشاركة أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستوى الجاهزية القتالية والتكامل العملياتي بين وحداتها المختلفة.
وبدأت مراحل التمرين بسلسلة من المحاضرات والدراسات الأكاديمية، أعقبتها مرحلة التخطيط والتنفيذ للمهام القتالية وعمليات الإسناد المتنوعة، بما يشمل تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ قتالي ضد تهديدات تقليدية وحديثة مثل الصواريخ الطوافة والطائرات المسيّرة.
ويجري تنفيذ التمرين في بيئة حرب إلكترونية متطورة تحاكي واقع العمليات الحديثة، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأطقم المشاركة وتطوير قدراتها على التعامل مع مختلف التحديات الميدانية ضمن مهامها الدفاعية.