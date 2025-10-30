القوات الجوية تواصل مناورات "رماح النصر 25-2" لتعزيز الجاهزية والتكامل العملياتي

ويجري تنفيذ التمرين في بيئة حرب إلكترونية متطورة تحاكي واقع العمليات الحديثة، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأطقم المشاركة وتطوير قدراتها على التعامل مع مختلف التحديات الميدانية ضمن مهامها الدفاعية.