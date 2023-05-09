شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (ADMC) تفتتح مركز عسفان لخدمات الصيانة

أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (ADMC) عن افتتاح أحدث مراكزها لخدمات الصيانة في منطقة عسفان شمال مدينة جدة، بمساحة إجمالية قدرها 4300 متر مربع، ويشمل المركز على 26 مساراً لخدمات الصيانة الدورية والاصلاحات الميكانيكية و18 مساراً لأعمال السمكرة والدهان، كما تم تزويد المركز أيضاً بقسمين مجهزين بنظام للدهان ومنطقتين لتجهيز وإعداد السيارات وذلك لضمان حصول العملاء على أعلى جودة ممكنة من الصيانة والخدمات.
ويشرف على مركز عسفان فريق عمل مكون من 40 فنياً من ذوي الكفاءة والمهارات العالية لاستيعاب ما يصل إلى 60 عميلًا يومياً وضمان اكتمال متطلبات العملاء بالسرعة والكفاءة العالية.
وبهذه المناسبة قال المهندس ماجد الشهراني الرئيس التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة: "إننا في غاية السعادة بافتتاح أحدث مركز لخدمات الصيانة في منطقة عسفان، حيث يحتوي على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، ويعمل به فريق عمل عالي المستوى من الفنيين ذوي الكفاءة والخبرة والمهارات العالية؛ لضمان حصول عملائنا على أعلى جودة ممكنة من الخدمات والصيانة وبأسرع ما يمكن، كما أننا ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة، ونتطلع إلى توفير أفضل الخدمات لعملائنا خلال السنوات القادمة".
ويأتي افتتاح مركز عسفان لخدمات الصيانة في إطار التزام شركة توزيع وتسويق السيارات المستمر بتزويد عملائها بأعلى جودة ممكنة من الخدمات والصيانة، إلى جانب التركيز على الابتكار والجودة وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، والالتزام بتحقيق الريادة المستمرة في مجال السيارات وصيانتها.