شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (ADMC) تفتتح مركز عسفان لخدمات الصيانة

وبهذه المناسبة قال المهندس ماجد الشهراني الرئيس التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة: "إننا في غاية السعادة بافتتاح أحدث مركز لخدمات الصيانة في منطقة عسفان، حيث يحتوي على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، ويعمل به فريق عمل عالي المستوى من الفنيين ذوي الكفاءة والخبرة والمهارات العالية؛ لضمان حصول عملائنا على أعلى جودة ممكنة من الخدمات والصيانة وبأسرع ما يمكن، كما أننا ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة، ونتطلع إلى توفير أفضل الخدمات لعملائنا خلال السنوات القادمة".