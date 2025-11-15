اعتماد مسمى "شركات ضيافة الحجاج" بدلًا من "أرباب الطوائف"

وأضاف أن التعديلات نصّت على قصر ملكية وإدارة هذه الشركات على السعوديين فقط، بهدف تعزيز الحوكمة، والحفاظ على الخبرات الوطنية المتجذّرة في خدمة الحجاج. كما تم تنظيم انتقال الأسهم وتوسيع قاعدة المساهمين لضمان استقرار الكيانات العاملة في القطاع.