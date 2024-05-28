نوبكو تُوَقع اتفاقية تعاون مع شركة الإلكترونيات المتقدمة

وتعليقًا على ذلك أعرب المهندس زياد المسلم، الرئيسُ التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عن أهمية التعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)؛ مؤكدًا الحرص على المساهمة في دعم الجهود الهادفة للارتقاء بالقطاع الصحي في السعودية، وقال: "نؤمن في شركة الإلكترونيات المتقدمة بأهمية تعزيز خدمات الصحة العامة من خلال الحلول الرقمية، ونؤكد التزامنا بالعمل على توفير خدمات الصحة الإلكترونية من خلال دمج التقنيات الفعالة، والسريعة، ومنخفضة التكلفة لتمكين قطاع الرعاية الصحية ضمن إطار رؤية السعودية 2030".