نوبكو تُوَقع اتفاقية تعاون مع شركة الإلكترونيات المتقدمة

وقّعت شركة نوبكو "الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة مع شركة الإلكترونيات المتقدمة والتابعة لشركة "سامي"، اتفاقية تعاون؛ وذلك بتاريخ 27 مايو 2024 في مدينة الرياض.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود المنظومة الصحية حيال توطين الصناعة الطبية، والمساهمة في تقديم حلول تتبع الأدوية، وتمكين حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات، إضافة إلى زيادة المحتوى المحلي من خلال تصنيع وصيانة الأجهزة الطبية، مع تمكين ريادة المملكة في الصناعة الطبية بما يتواكب مع احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي فيها، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الطبية.
وأكد الأستاذ فهد الشبل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو، حرص شركة نوبكو على تعزيز الشراكة مع شركة الإلكترونيات المتقدمة لتمكين القطاع الصحي بتقديم أفضل الأساليب الحديثة والموثوقة لتوفير سلاسل إمداد طبية شاملة، تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني وتطوير حلول الأعمال الصحية.
وتعليقًا على ذلك أعرب المهندس زياد المسلم، الرئيسُ التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عن أهمية التعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)؛ مؤكدًا الحرص على المساهمة في دعم الجهود الهادفة للارتقاء بالقطاع الصحي في السعودية، وقال: "نؤمن في شركة الإلكترونيات المتقدمة بأهمية تعزيز خدمات الصحة العامة من خلال الحلول الرقمية، ونؤكد التزامنا بالعمل على توفير خدمات الصحة الإلكترونية من خلال دمج التقنيات الفعالة، والسريعة، ومنخفضة التكلفة لتمكين قطاع الرعاية الصحية ضمن إطار رؤية السعودية 2030".
وتُعَد شركة الإلكترونيات المتقدمة وهي شركة رائدة في مجالات الإلكترونيات والتقنية والهندسة والتصنيع، مختصة بتصميم وتطوير وخدمة وصيانة منتجات وأنظمة ذات تقنية عالية في قطاعات الدفاع والفضاء وقطاع الأعمال الرقمية والطاقة والأمن.. تضم الشركة التي تأسست عام 1988م، أكثر من 2800 موظف؛ 86% منهم كفاءات سعودية عالية التأهيل، من بينهم أكثر من 800 مهندس ومتخصص معتمد في مختلف المجالات المعرفية والفنية.
الجدير بالذكر أن شركة "نوبكو" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة رائدة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي والتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية في المملكة، تأسست عام 2009، ولديها شبكة واسعة من المراكز اللوجستية في جميع أنحاء المملكة، كما تقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية والحلول المتكاملة لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.