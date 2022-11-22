بالفيديو.. المحترف البرازيلي "ألتون جوزيه" متحمسًا بعد فوز المنتخب: "قود سعودي"

وكان ألتون جوزيه، وهو أقدم اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، وثاني أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف بـ108 أهداف؛ قد لعب في عدة أندية؛ منها كورنثيانز البرازيلي، وارسيوا بوخارست، ليلعب بعدها لصالح أندية: النصر السعودي، والريان القطري، ودبي والوصل الإماراتيين، بالإضافة إلى فريق الفتح السعودي، ثم فريق القادسية، ومن بعده فريق الوحدة، حينها أعلن رحيله عن ملاعب السعودية عام 2023م.