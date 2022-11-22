بالفيديو.. المحترف البرازيلي "ألتون جوزيه" متحمسًا بعد فوز المنتخب: "قود سعودي"
تداولَ الكثير من مُتابعي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للّاعب البرازيلي ألتون جوزيه، الذي كان قد احترف لعب كرة القدم مع عدة أندية سعودية في مواسم سابقة عبر دورينا؛ حيث ظهر من خلال المقطع وهو متحمس لمتابعة المنتخب السعودي في مباراة اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني، التي كسبها بنتيجة هدفين لهدف، مبديًا فرحته الكبيرة بفوز الأخضر السعودي في هذه المباراة الافتتاحية لمشوار المنتخبين في كأس العالم التي تقام فعالياتها حاليًّا في دولة قطر.
اللاعب ألتون جوزيه بدا فرِحًا وتعتريه السعادة بعد نهاية اللقاء وفوز المنتخب السعودي، قائلًا: "خلاص فينيش قود سعودي والله"، مردّدًا بعدها النشيد الوطني السعودي متزامنًا مع تسجيلٍ بثه عبر المقطع، مبتسمًا مبرزًا حبّهُ لهذا الوطن الكبير؛ في صورةٍ تعبر عن وفائه للسعودية، ومُقبلًا قميصه الأخضر الذي كان يرتديه.
وكان ألتون جوزيه، وهو أقدم اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، وثاني أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف بـ108 أهداف؛ قد لعب في عدة أندية؛ منها كورنثيانز البرازيلي، وارسيوا بوخارست، ليلعب بعدها لصالح أندية: النصر السعودي، والريان القطري، ودبي والوصل الإماراتيين، بالإضافة إلى فريق الفتح السعودي، ثم فريق القادسية، ومن بعده فريق الوحدة، حينها أعلن رحيله عن ملاعب السعودية عام 2023م.