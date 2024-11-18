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كيف تتفادى المخاطر السيبرانية خلال رحلة العمرة؟.. 5 نصائح تُبرزها "الحج"

حثّت على تحديث المتصفح باستمرار ومراجعة إعدادات الأمان والخصوصية بالهاتف
كيف تتفادى المخاطر السيبرانية خلال رحلة العمرة؟.. 5 نصائح تُبرزها "الحج"
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حثّت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من المعتمرين، على أهمية التعرُّف على أهم المهدّدات السيبرانية خلال رحلة العمرة وتجنَّبها؛ للاستمتاع بتجربة آمنة مطمئنة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن تفادي المخاطر السيبرانية خلال رحلة العمرة عبر تحديث المتصفح باستمرار، ومراجعة إعدادات الأمان والخصوصية، وعدم زيارة المواقع غير الموثوقة، وتفادي الروابط مجهولة المصدر.

ونوّهت بضرورة الاطلاع على دليل التوعية السيبرانية من أجل رحلة عمرة آمنة مطمئنة؛ لافتة إلى أن الدليل متوافرٌ بـ 16 لغة وسهل التصفح والتحميل من خلال الرابط: https://media1.haj.gov.sa/storage/uploads/AR-116.pdf

وزارة الحج والعمرة

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