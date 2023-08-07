"معتق العياضي" نجم المحاورة الذي راهن عليه الشعراء منذ نعومة أظافره .. هنا أشهر قصائده

سطع نجم الشاعر معتق العياضي في فن المحاورة منذ 16 عاماً، وهي بدايته الفعلية ودخوله الساعة الشعرية، ليصبح من أهم الشعراء في الوطن العربي وخاصة في السعودية، ويسجل بصمة وتاريخاً كبيراً في الثقافة السعودية والموروث الشعبي الذي يُعد من أهم الفنون في العصور القديمة وحتى يومنا هذا، ويحظى بجمهور وشعبية كبيرة.
وتستعرض "سبق" في حلقاتها عن الشعر والشعراء نجم المحاورة الشاعر معتق العياضي صاحب الجمهور الكبير والشعبية الأكبر في فن المحاورة، وحقق شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال العديد من قصائده الشعرية الجميلة، والتي حظيت بإعجاب الكثير من الأشخاص ومن عشاق الشعر وهواته.
وتصدرت قصائد الشاعر معتق العياضي ومحاوراته مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الأكثر تداولاً خاصة المولات التي يتقن العياضي لحونها، فضلاً عن مشاركاته في العديد من الاحتفالات الرسمية، سواء في الشعر النبطي أو المحاورات.
ومن أشهر قصائد الشاعر معتق العياضي:
صاحبك رحال لا يمكن يقيم بوسط حاره
ما يدوج في الحواير غير أبو قلب امتدلي
لو عطيتوني على بحر الخليج أكبر عماره
بعد رابع يوم أغادرها و لا أجلس في محلي
دام الاستقرار للماء يجعله ضد الطهاره
ودام تكرار الوجيه أيبدل العشرة تغلي
ودام حتى الحر الأشقر ما يطول في دياره
اتركوا شخص مجلي عمره بليا مجلي
قال (خلوها) قبل مده وكرر هالعبارة
لين صارت من تجلي في تجلي في تجلي
وأيضاً يقول:
الفراق أيمزع القلب مزاع السحاب
الحظيظ اللي ما ناشه من الفرقا طرف
لا تهمك غيبة الحي، لو طال الغياب
بتعرف وش هي علومه لو أنه ما عرف
خف من اللي له مكانٍ على حمر الرقاب
لا خطف غاليك جدد جروحك وانصرف
موتت الغالي عذابٍ من أشد العذاب
ما يخفف وقعها إلا أنها موتت شرف