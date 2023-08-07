"معتق العياضي" نجم المحاورة الذي راهن عليه الشعراء منذ نعومة أظافره .. هنا أشهر قصائده

سطع نجم الشاعر معتق العياضي في فن المحاورة منذ 16 عاماً، وهي بدايته الفعلية ودخوله الساعة الشعرية، ليصبح من أهم الشعراء في الوطن العربي وخاصة في السعودية، ويسجل بصمة وتاريخاً كبيراً في الثقافة السعودية والموروث الشعبي الذي يُعد من أهم الفنون في العصور القديمة وحتى يومنا هذا، ويحظى بجمهور وشعبية كبيرة.