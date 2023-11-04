"رئيس تحرير الرياض": الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني شاهدٌ بين كثيرٍ على دعم القضية الفلسطينية

أكد الكاتب والمحلل السياسي "هاني وفا" رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، أن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، شاهدٌ من شواهد كثيرة على دعم القضية الفلسطينية عبر تاريخ طويل من المواقف التي يعرفها الجميع؛ لافتًا إلى أن الحملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكانا أول المتبرعين لها، وتَبِعَهما الشعب السعودي المعطاء؛ قد تجاوزت حصيلتها أكثر من ربع مليار ريال حتى الآن قابلة للزيادة، راصدًا جهود المملكة المكثفة منذ بداية الأزمة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إيقاف هذه الحرب وما زالت، ومواقفها الدائمة والمشرفة من القضية الفلسطينية معروفة.