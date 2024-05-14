"الجاسر" يزور مركز "نوكيا" في فنلندا.. ويطّلع على تقنياتها وأبرز مشاريعها في النقل

وأكد "الجاسر" خلال الزيارة أهمية تبادل الخبرات والمعرفة مع "نوكيا" في مجال التقنيات الحديثة، التي تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية في جميع وسائل النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي، والخدمات اللوجستية، بالإضافة لسلامة أمن المطارات، وتطوير جودة الطرق، وتشغيل القطارات والسكك الحديدية، وتبنّي أنماط النقل المستقبلية، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي.