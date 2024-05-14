"الجاسر" يزور مركز "نوكيا" في فنلندا.. ويطّلع على تقنياتها وأبرز مشاريعها في النقل

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مركز شركة نوكيا بجمهورية فنلندا، يرافقه سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، والوفد المرافق.
واطّلع خلال الزيارة على عرض مرئي عن نشأة المركز، وتطور المنتجات وتنوعها، وأبرز مشاريع "نوكيا" المنفذة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتقنيات المستخدمة والإجراءات المطبقة في العمل اللوجستي؛ لتقديم حلول تقنية لمقدمي الخدمات والمستفيدين.
كما استعرضت "نوكيا" أبرز المشاريع التي نفذتها في المملكة، والعلاقة الوثيقة التي تربطها بها، إلى جانب التقنيات الحديثة التي تجرى عليها التجارب قبل بدء مرحلة التنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع.
وأكد "الجاسر" خلال الزيارة أهمية تبادل الخبرات والمعرفة مع "نوكيا" في مجال التقنيات الحديثة، التي تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية في جميع وسائل النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي، والخدمات اللوجستية، بالإضافة لسلامة أمن المطارات، وتطوير جودة الطرق، وتشغيل القطارات والسكك الحديدية، وتبنّي أنماط النقل المستقبلية، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي.
وذكر أن التكنولوجيا والابتكار تعد عاملاً مهمًا في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، متطلعًا إلى تعزيز العلاقة بمشاريع تنموية جديدة.
بعد ذلك، تجوّل المهندس الجاسر ميدانيًا على المركز ومرافقه.
وتمثل زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى مركز نوكيا خطوة نحو التعاون في تبادل التجارب والخبرات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.