المندوب السعودي الدائم لدى التعاون الإسلامي يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني

وأشار "السحيباني" إلى أن سموه في اللقاء قد أحسن بثاقب بصيرته وبعد إدراكه مكان اللقاء وتوقيته وهما عنصران مهمان يغفل عنهما أحيانًا المحللون السياسيون، مضيفاً: "فالسيميائية التي تعنى – بصفة عامة – الانفتاح على ما هو غائب في ظل ما هو حاضر، فكيف إذن إذا كانت هذه السيميائية من خلال ذلك اللقاء شكلت انفتاحاً على ما هو منطوق في ظل خلفية حاضرة بالواقع، حيث تجاوزت المناظر الخلفية في إطارها الاعتيادي؛ لكي تصنع واقعاً يلمسه المشاهد ويشاهده المتلقي وكأنه يعيش الحدث والواقع التنموي الفريد الذي يراه المواطن السعودي متقدمًا للأمام كل يوم ويحضره المقيم على ثرى هذه الأرض المباركة".