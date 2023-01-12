بأفكار جديدة ورؤية مختلفة.. 7 شركات ناشئة تتنافس في "إكسبو الحج 2023"

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن الفعالية تتضمن عرض خيارات وخدمات نوعية مبتكرة في مجالات الحج والعمرة، على عدد من المستثمرين في القطاع من قِبَل رواد الأعمال، وعلى نخبة من المستثمرين من خلال ترشيح 7 شركات لعرض مشاريعهم وأفكارهم على لجنة المستثمرين والتنافس على فرصة الاستثمار في مشروعهم.