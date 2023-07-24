عبد الله الراجحي: 8,295 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي للنصف الأول من العام الحالي 2023

وأوضح الاستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف أن النتائج المالية للمصرف أظهرت أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 87 مليار ريال، مقابل 75 مليار ريال في العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 15%، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 785 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11%، كما ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 3%، لتصل الى 571 مليار ريال. وحقق معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.15%، و 19.59% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال النصف الأول 1.97 ريال. وأضاف ان النمو الذي حققه المصرف في محفظة التمويل رافقه تغطية عالية للتمويلات غير العاملة بنسبة 225%.