فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة

وأفادت الكلية أن التقديم سيكون حضوريًا ابتداءً من اليوم، من الساعة (8) صباحًا حتى (1) ظهرًا، ويستمر حتى اكتمال المقاعد المتاحة، داعيةً الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على تفاصيل القبول وإنشاء حساب عبر بوابة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.