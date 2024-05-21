محافظ ينبع يؤكّد أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات كافة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أكّد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي؛ أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات كافة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -يحفظهما الله-، من اهتمامٍ بحجاج بيت الله الحرام ومتابعة وإشراف من أمير منطقة المدينة المنوّرة رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.
جاء ذلك بعد ترؤس محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج بالمحافظة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للحج والزيارة لعام ١٤٤٥هـ، بحضور مديري الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، لمناقشة الجاهزية والاستعداد لاستقبال ومغادرة الحجاج عن طريق مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والإشراف على الطرق البرية التي يسلكونها من وإلى الحرمين الشريفين ضمن الحدود الادارية للمحافظة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.