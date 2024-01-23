حصاد 2023.. "هاوي" استقطبت قرابة نصف مليون زائر في 30 مدينة ومحافظة سعودية

يُذكر أن برنامج جودة الحياة قد أسس البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" في شهر أكتوبر من عام 2022م وتجمع 12 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات من خلال تطبيق "هاوي" المتوفر مجاناً للأجهزة الذكية عبر متجر التطبيقات (App Store) ومتجر (Google Play).