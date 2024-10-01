علماء بـ"كتاب الرياض": "وثيقة مكة" أهم وثيقة إسلامية معاصرة وتتضمن جدول أعمال أخلاقياً وثقافياً للعالم

أكد العلماء المشاركون في ندوة "وثيقة مكة"، التي أقيمت في معرض الرياض للكتاب مساء اليوم (الثلاثاء)، أن وثيقة مكة المكرمة تُعد أهم وثيقة إسلامية معاصرة، وتميزت بجمع المدارس والطوائف الإسلامية، وردت على المتطرفين، وحظيت بحفاوة غير المسلمين، وبيّنوا أن الوثيقة أكدت أهمية استيعاب التنوع والتعدد الثقافي والحضاري، ورفضت صدام الحضارات، ودعت إلى الحوار، وقدمت مبادئ الإسلام العظيمة، التي تنشر السلام والتسامح، وتحض على التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، ولفت العلماء إلى أن وثيقة مكة بمثابة جدول أعمال أخلاقي وثقافي للعالم المعاصر.