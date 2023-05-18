حامل لقب البطولة السعودية يسعى للفوز بلقب رالي تبوك-نيوم في ظهورها الأول

سيكون السائق العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي حاضرًا في رالي تبوك – نيوم الصحراوي، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2023، والذي سيقام في الفترة ما بين 18 و20 من شهر مايو الجاري، في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.
وقد حقق النجم السعودي أداءً ملفتاً للأنظار في جميع جولات البطولة السعودية التي أقيمت في أربع مناطق مختلفة في الموسم السابق من البطولة السعودية الفريدة من نوعها حيث حقق إكتساحاً نظيفاً في فئة السيارات ليفوز بجميع القاب الجولات الأربعة على متن سيارة التويوتا هايلوكس.
وقبل عدة أيام، تم تكريم أيقونة رياضة المحركات السعودية، الراجحي من قبل الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسمي 2019 و 2022.
وسيجلس إلى جانب البطل العالمي في هذا الرالي الملاح الألماني الخبير تيمو غوتشالك على متن سيارة تويوتا هايلوكس التي يشرف على تحضيرها فريق "أوفردرايف للسباقات" الذي يُعد من الفِرَق الشريكة مع شركة تويوتا في تطوير طراز "هايلوكس" للراليات الصحراوية.
وبطبيعة الحال ستستمر مجريات الرالي لمدة ثلاثة أيام على مرحلتين، حيث سيقطع حامل لقب البطولة السعودية رفقة ملاحه تيمو 733.22كيلو متر كمجموع مسافة الرالي الإجمالية على مسارات حصوية ورملية بين الجبال. أما بالنسبة لمجموع مسافة المراحل الخاصة، فتبلغ 344.52 كيلومتر وتنقسم الى ثلاث مراحل إنتقائية خاضعة للسرعة.
ففي يوم الخميس، ستنطلق المرحلة التأهيلية بمسافة 4 كيلومترات بالقرب من مدينة ملك خالد الرياضية. أما في يوم الجمعة، ستجرى المرحلة الخاصة الأولى بمسافة 205 كيلومتر في منطقة شِقري، بينما ستقام المرحلة الخاصة الثانية يوم السبت في بجْدة، بمسافته خاضعة للسرعة 136 كيلومتر. بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في مدينة ملك خالد الرياضية.
ومن زاوية أخرى، يتطلع الراجحي بطل البطولة السعودية تويوتا مرتين الفوز برالي تبوك-نيوم نهاية هذا الأسبوع وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها البطولة في منطقة تبوك، ولكن قد سبق البطل العالمي المرور من هذه المنطقة في مرحلتين من مسار رالي داكار 2021.
وقال الراجحي: "بعد فوزنا في رالي أبوظبي، وحصولنا على مركز الوصافة في رالي سونورا المكسيكي، نسعى للفوز بالنسخة الأولى من رالي تبوك، ومن الرائع أن نرى استضافة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية هنا في تبوك ونيوم ونقوم بزيارة أهاليها لكي يتعرفوا على الرياضة أكثر".
وأكمل الراجحي: "ينتظرنا تحدي جديد في بطولة السعودية تويوتا لهذا الموسم وأعتقد أنها محطة ممتازة لسيارتنا، عملنا على الضبط المناسب للسيارة في يوم التجارب أمس وكل شي على ما يرام. أتذكر أننا مررنا من منطقة تبوك وصولاً الى نيوم في مرحلة حلقية من مسار رالي داكار 2021، التضاريس هنا جبلية وعلى مسارات حصوية ورملية وهي من المناطق التي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة"
"جاهزون ومعنوياتنا عالية جداً ونتمنى من الله أن يجعل التوفيق حليفنا في هذا الرالي وانا على يقين تام بإذن الله بأننا قادرون أنا وجميع الفريق في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهنا في الراليات المختلفة في مسيرتنا معاً."
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية والمحلية.
ومن جهة أخرى، أعرب ملاح بطلنا العالمي، تيمو عن سعادته بالجلوس بجانب زميله في الرالي الجديد في البطولة الوطنية قائلاً: "بالنسبة لي أنا متحمس لرالي تبوك، مسارات جميلة ومتنوعة بانتظارنا. نتمنى رالي موفق وممتع للجميع"