حامل لقب البطولة السعودية يسعى للفوز بلقب رالي تبوك-نيوم في ظهورها الأول

وأكمل الراجحي: "ينتظرنا تحدي جديد في بطولة السعودية تويوتا لهذا الموسم وأعتقد أنها محطة ممتازة لسيارتنا، عملنا على الضبط المناسب للسيارة في يوم التجارب أمس وكل شي على ما يرام. أتذكر أننا مررنا من منطقة تبوك وصولاً الى نيوم في مرحلة حلقية من مسار رالي داكار 2021، التضاريس هنا جبلية وعلى مسارات حصوية ورملية وهي من المناطق التي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة"