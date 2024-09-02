أمانة الرياض توضح مراحل عمل معالجة المواقع في مركز رصد الحوادث المرورية

ويعد مركز رصد الحوادث في أمانة منطقة الرياض والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض مطلع شهر أغسطس الماضي، إحدى مبادرات أمانة الرياض في تعزيز التنقل الآمن، رفع جودة الحياة، والحد من الحوادث المرورية، وفق أعلى مستويات الدقة والموثوقية؛ تحقيقًا لإستراتيجية أمانة منطقة الرياض في رفع جودة الحياة، التنقل الآمن، المحافظة على السلامة المرورية، الإفادة من الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في رسم خططها التطويرية؛ لرياض مزدهرة مستدامة، ذات جودة عالية.