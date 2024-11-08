في الرياضة والأزياء والتجزئة.. "بيبان 24" يواصل فعاليات اليوم الرابع بجلسات مبتكرة

يواصل ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، فعالياته لليوم الرابع عبر مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول آليات عمل المشاريع الكبيرة في تمكين رواد الأعمال، وتناقش كيفية إسهام التقنيات في صناعة الأزياء، كما تستعرض المشهد الحديث لتجارة التجزئة.
ويقدم المسرح الرئيسي جلسةً حوارية تتحدث عن دور الابتكار في تشكيل مستقبل النقل والخدمات اللوجستية، وجلسة تتناول آفاق التمويل لحلول رأس المال المتنوعة لرواد الأعمال، وكيفية إحداث تغيرات هادفة لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال من خلال الأساليب الابتكارية، كما تتطرق الجلسة إلى مناقشة ضمان مستقبل الرياضة من خلال الابتكار، والاستثمار، والتأثير المجتمعي، إلى جانب جلسة لتعزيز الولاء وتمكين الأندية الرياضية للمشاريع التجارية.
ويتضمن المسرح الرئيسي جلسات "بودكاست سوالف بزنس" حول كيفية اختبار فكرة المشروع، وابتكارات صديقة للبيئة لحلول بيئية مستدامة، بالإضافة إلى توسع الشركات الناشئة من السوق المحلية إلى العالمية، والابتكار من أجل الاقتصاد الجديد، وتعزيز المستقبل الرقمي للمملكة من خلال تحفيز الابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل مستقبل النظم البيئية في الفضاء.
وسيشهد مسرح "باب التجارة الإلكترونية" جلسات حوارية؛ حول المتاجر المادية والرقمية ودور الذكاء الاصطناعي في التسويق، وكيفية تمكين رواد الأعمال في قطاع التغذية، والتغلب على حواجز التمويل، إضافةً إلى استعراض "اقتصاد الاشتراكات" وتحويل العملاء من مشترين لمرة واحدة إلى عملاء دائمين للعلامة التجارية.
وستسلط إحدى الجلسات الضوء على أهمية إحداث التغيير في العمليات وسلاسل الإمداد؛ لتحسين كفاءة الأعمال التجارية، إلى جانب استعراض مسيرة تحول "شركة جرير" إلى شركة رائدة في قطاع التجزئة الحديثة.
وينظم مسرح بيبان Talks حزمة ثرية من الجلسات الحوارية؛ ومنها، تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية؛ لبناء منظومة متكاملة للرياضات الإلكترونية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الموسيقى في المملكة، وصناعة الأزياء؛ لتمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء السعودي، وكيف أصبحت المملكة وجهة عالمية لفرص التكنولوجيا النظيفة، إضافة لجاهزية البنية التحتية لبناء مشاريع مستقبلية مستدامة، واستراتيجية الصناعة الوطنية نحو صناعة سعودية رائدة.
كما سيواصل ملتقى "بيبان 24" التصفيات النهائية لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال، بحضور مجموعة من المحكّمين المتخصصين محليًا ودوليًا، وبمشاركة 100 شركة ناشئة محلية وعالمية، من بينها 6 شركات سعودية، للمنافسة على جائزة المليون دولار. فيما سيحتضن الملتقى مجموعة من الاتفاقيات والإطلاقات التي تسهم في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة محليًا وعالميًا.
ويُعد ملتقى بيبان 24 منصة شاملة لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة للأفكار والمشاريع الناشئة، إلى جانب إسهامه في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، مما يتيح للمشاريع الواعدة فرص التوسع والانتشار.
يُذكر أن بيبان 24 يتضمن 9 أبواب مبتكرة تسعى إلى تلبية طموحات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكينهم من تحقيق النمو والاستدامة.