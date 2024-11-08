في الرياضة والأزياء والتجزئة.. "بيبان 24" يواصل فعاليات اليوم الرابع بجلسات مبتكرة

كما سيواصل ملتقى "بيبان 24" التصفيات النهائية لمسابقات كأس العالم لريادة الأعمال، بحضور مجموعة من المحكّمين المتخصصين محليًا ودوليًا، وبمشاركة 100 شركة ناشئة محلية وعالمية، من بينها 6 شركات سعودية، للمنافسة على جائزة المليون دولار. فيما سيحتضن الملتقى مجموعة من الاتفاقيات والإطلاقات التي تسهم في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة محليًا وعالميًا.